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Teknoloji, Savunma sanayisi

HÜRJET 1,2 mach hıza ulaştı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET, 1,2 mach hıza ulaşarak süpersonik jet eğitimi alanında bir eşiği daha geride bıraktı.

Tolga Yanık  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
HÜRJET 1,2 mach hıza ulaştı Fotoğraf: Fatih Kurt/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, X hesabından HÜRJET ile ilgili yaptığı paylaşımda, "HÜRJET'in 1,2 mach ile süpersonik hıza ulaşması, yalnızca bir mühendislik başarısı değil, Türkiye'nin bağımsız havacılık vizyonunda yeni bir kilometre taşıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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Eğitimden taarruza, her görevde yerli ve milli çözümlerle gökyüzünde daha güçlü olduklarını vurgulayan Görgün, "Bu başarı; cesaretle, inançla, ortak akılla yürüdüğümüz yolun güçlü bir göstergesidir. TUSAŞ'ı, projede emeği geçen tüm teknik ekipleri ve bu kritik süreci gökyüzünde başarıyla tamamlayan test pilotlarımızı yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

Üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlanan HÜRJET için seri üretim çalışmaları devam ediyor. İlk teslimatın 2026 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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