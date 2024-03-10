Dolar
31.93
Euro
34.99
Altın
2,178.78
ETH/USDT
3,911.70
BTC/USDT
69,442.00
BIST 100
9,155.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kâbe’de ‘’On bir ayın sultanı’’ olarak bilinen ramazanın ilk teravih namazı eda ediliyor. Mescid-i Aksa’da “On bir ayın sultanı” olarak bilinen Ramazan ayının ilk teravih namazı kılınıyor. Medine’de Mescid-i Nebevi Camii’nde “On bir ayın sultanı” olarak bilinen Ramazan ayının ilk teravih namazı kılınıyor.
logo
Teknoloji, Savunma sanayisi

Atmaca füzesi hedefini başarıyla vurdu

Cumhurbaşkanlığı SSB himayelerinde başlatılan ve Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca füzesi, Kale Ar-Ge tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli Turbojet Motoru (KTJ-3200) ile gerçekleştirilen atışta hedefini başarıyla vurdu.

Tolga Yanık  | 10.03.2024 - Güncelleme : 10.03.2024
Atmaca füzesi hedefini başarıyla vurdu

İstanbul

SSB'den yapılan açıklamaya göre, SSB tarafından başlatılan ve Roketsan ana yükleniciliğinde yürütülen Atmaca projesi kapsamında, milli imkanlarla geliştirilen alt sistem ve bileşenlerin doğrulanması amacıyla gerçekleştirilen atışta hedef başarıyla vuruldu.

10.03.2024

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, "Gelen sese kulak verin; o ses bizi geleceğe taşıyacak. Milli motorlarımızla güçlenen milli platformlarımız, savunma sanayimizin tam bağımsızlık hedefine ivme katıyor, sahada oyunları değiştiriyor." ifadelerini kullandı.

Görgün, şunları kaydetti:

"Başkanlığımız himayelerinde başlatılan ve Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca füzesi, Kale Ar-Ge tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli Turbojet Motoru (KTJ-3200) ile gerçekleştirdiği atışta, hedefini başarıyla vurdu. Başta mühendislerimiz ve teknik ekiplerimiz olmak üzere projede emeği geçen herkesi yürekten tebrik ederim. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan ramazan ayı mesajı
Bakan Uraloğlu: Türkiye genelinde şehir içi raylı sistem hattının 407 kilometresini biz inşa ettik
Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle etkinlik düzenledi
İBB Başkan adayı Kurum: İstanbul'u 1 Nisan’dan itibaren tarihin en büyük ulaşım yatırımlarıyla buluşturacağız
Alanya'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Benzer haberler

Atmaca füzesi hedefini başarıyla vurdu

Atmaca füzesi hedefini başarıyla vurdu

Türk donanması "milli hava savunma" yeteneği için gün sayıyor

Bayraktar AKINCI'dan güdümlü İHA-230 füzesiyle tam isabet

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet