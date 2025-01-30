ASELSAN'dan 78 milyon dolarlık sözleşme
ASELSAN, Orta Doğu ve Afrika Bölgesinde faaliyet gösteren bir müşterisiyle Hava Elektro-Optik faydalı yüklerinin satışına ilişkin 78 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.
İstanbul
ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.
Açıklamada, "ASELSAN ile Orta Doğu ve Afrika Bölgesinde faaliyet gösteren bir müşterisi arasında, Hava Elektro-Optik faydalı yüklerinin satışına ilişkin toplam tutarı 78 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.