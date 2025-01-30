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Teknoloji, Savunma sanayisi

ASELSAN'dan 78 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN, Orta Doğu ve Afrika Bölgesinde faaliyet gösteren bir müşterisiyle Hava Elektro-Optik faydalı yüklerinin satışına ilişkin 78 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
ASELSAN'dan 78 milyon dolarlık sözleşme

İstanbul

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN ile Orta Doğu ve Afrika Bölgesinde faaliyet gösteren bir müşterisi arasında, Hava Elektro-Optik faydalı yüklerinin satışına ilişkin toplam tutarı 78 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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