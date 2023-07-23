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Teknoloji, Savunma sanayisi

ASELSAN düşmanı GÜRZ ile indirecek

ASELSAN'ın çok alçak ve alçak irtifa hava tehditlerine karşı çoklu önleyici kullanım imkanı sunan yenilikçi hava ve füze savunma sistemi ilk kez IDEF 2023’te sergilenecek.

Göksel Yıldırım  | 23.07.2023 - Güncelleme : 23.07.2023
ASELSAN düşmanı GÜRZ ile indirecek

Ankara

ASELSAN, çok alçak ve alçak irtifa hava tehditlerine karşı çoklu önleyici kullanım imkanı sunan yenilikçi hava ve füze savunma sistemi GÜRZ'ü geliştirdi.

ASELSAN, 25-28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında (IDEF 2023), haberleşme, hava savunma, aviyonik, elektro-optik, elektronik harp, radar ve insansız sistemler alanındaki yeteneklerini yerli ve yabancı ziyaretçiler ile paylaşacak.

Türkiye'nin katmanlı hava savunmasını yerli ve milli imkanlarla sağlamak için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda bir dizi proje yürüten, bunları güvenlik güçlerinin envanterine katmaya başlayan ASELSAN, çözümlerine bir yenisini ekledi.

GÜRZ Hava ve Füze Savunma Sistemi, ASELSAN'ın çok alçak ve alçak irtifa hava tehditlerine karşı çoklu önleyici (top ve füze) kullanım imkanı sunan yenilikçi bir hava ve füze savunma sistemi olarak IDEF 2023'te sergilenecek.

GÜRZ, zırhlı 8x8 lastik tekerlekli platform üzerinde yer alıyor ve üstün teknolojik özellikleri ile öne çıkıyor. Sistem, İHA'lar, helikopterler, savaş uçakları, seyir füzeleri ile havadan karaya atılan mühimmata karşı görev yapacak.

Değişen savaş koşulları ile birlikte hareket kabiliyeti yüksek hava ve füze savunma sistemlerine olan ihtiyaç arttı. GÜRZ Hava ve Füze Savunma Sistemi, hem sabit tesislerin hem de intikal halindeki konvoyların hava tehditlerine karşı korunmasını sağlayacak. Sistemin üstün hedef tespit, teşhis ve takip yetenekleri, sahip olduğu önleyici seti, gelişmiş tehdit değerlendirme ve silah tahsis çözümleri sayesinde tehditlere karşı yüksek imha gücünü maliyet etkin bir mimaride sunuyor.

GÜRZ Hava ve Füze Savunma Sistemi; 35 milimetre Hava Savunma Topu (Parçacıklı Mühimmat Ailesi ATOM, HEI, TP), 4 adet Çok Alçak İrtifa Hava Savunma Füzesi, 4 adet Alçak İrtifa Hava Savunma Füzesi, 4 adet Aktif Faz Dizili (AESA) Arama Radarı, atış kontrol radarı, elektro-optik algılayıcılar ve veri bağı gibi bileşenlerden oluşuyor.



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