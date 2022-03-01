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Teknoloji, Rusya-Ukrayna krizi

YouTube, Avrupa'da Rus devlet medyasına bağlı kanalları engelleyecek

YouTube, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rus devleti yayın organları Russia Today ve Sputnik'in Avrupa'da yayın yapan YouTube kanallarını bloke etme kararı aldıklarını duyurdu.

Bahattin Gönültaş   | 01.03.2022
YouTube, Avrupa'da Rus devlet medyasına bağlı kanalları engelleyecek

Berlin

Google Avrupa'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Avrupa genelinde Russia Today ve Sputnik'e bağlı YouTube kanallarını hemen bloke ediyoruz." denildi.

Paylaşımda, Google'ın hızlı önlem almak için Ukrayna'daki durumu 24 saat izlemeye devam ettiği bildirildi.

Google'ın çatı şirketi Alphabet bünyesindeki video paylaşım sitesi YouTube'un söz konusu kararı, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle Rusya'nın devlet medya kuruluşları Russia Today ve Sputnik'e Avrupa Birliği (AB) genelinde erişimi kısıtlayacağı" açıklamasından sonra geldi.

Twitter da Sputnik ve Russia Today'in hesaplarına "Rusya devletine bağlı medya" etiketi getirileceğini ve bu hesapların görünürlüğünü azaltacağını duyurmuştu.


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