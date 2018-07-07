Son yarı final bileti Hırvatistan'ın

2018 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan, Rusya'ya penaltılarda 4-3 üstünlük sağladı ve yarı finalde İngiltere ile eşleşti.

SOÇİ

2018 FIFA Dünya Kupası'nda normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2 biten çeyrek final maçında Hırvatistan, ev sahibi Rusya'ya penaltı atışlarında 4-3 üstünlük sağlayarak yarı finale yükseldi.

31. dakikada Rusya öne geçti. Dzyuba'dan aldığı pasla Hırvatistan ceza yayı önünde topla buluşan Cheryshev, sol ayak içiyle yaptığı şık vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

39. dakikada Hırvatistan beraberliği yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta Mandzukic, ceza sahasına girdi, altıpas önündeki Kramaric'e doğru topu kaldırdı. Kramaric, düzgün bir kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

90+4. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Smolov, dar açısına rağmen çok sert vurdu, kaleci Subasic çift yumrukla topu uzaklaştırdı.

101. dakikada Hırvatistan öne geçti. Sağ kanattan kullanılan kornerde penaltı noktası üzerinde Vida kafayı vurdu, top köşeden ağlara gitti: 1-2.

112. dakikada Rusya çok tehlikeli geldi. Sol kanattan Dzagoev'in kullandığı kornerde kaleci Subasic topu yumrukladı. Ceza sahası ön çizgisi üzerinde topu kontrol eden Kuziaev çok sert vurdu, kaleci Subasic yattı ve golü önledi.

115. dakikada Rusya beraberlik golünü buldu. Dzagoev, Hırvatistan ceza sahası ön çizgisinin hemen önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçti. Dzagoev'in altıpas önüne gönderdiği ortada Fernandes iyi yükseldi ve kafa vuruşu ile topu ağlara yolladı: 2-2.

Normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2'lik eşitlikle tamamlanan karşılaşmada turu atlayan tarafı belirlemek için penaltı atışlarına geçildi.

Rusya'da Dzagoev, Ignashevich ve Kuziaev penaltı atışlarını gole çevirirken, Smolov ve Fernandes penaltı atışını değerlendiremedi.

Hırvatistan'da ise Brozovic, Modric, Vida ve Rakitic atışlarında fileleri havalandırırken, Kovacic penaltı atışında golü bulamadı.

Rusya'ya penaltılarda 4-3'lük üstünlük kuran Hırvatistan, yarı finalde İngiltere ile karşılaşacak. Hırvatistan ile İngiltere arasındaki yarı final mücadelesi 11 Temmuz Çarşamba günü başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanacak.

Muhabir: Hilmi Sever