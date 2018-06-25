Portekiz son 16 turuna yükseldi

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki B Grubu son maçında İran ile Portekiz 1-1 berabere kaldı. Portekiz grupta ikinci olarak son 16 turuna çıktı.

RUSYA

2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda son maçında İran ile Portekiz 1-1 berabere kaldı. Portekiz ikinci olarak son 16 turuna çıktı.

Gruptaki ikinci beraberliğini alan Portekiz puanını 5'e yükseltti. Atılan gol sayısında aynı puandaki İspanya'nın gerisinde kalan Portekiz grubu 2. sırada tamamladı. Puanını 4'e yükselten ve 3. sırada kalan İran ise şampiyonaya veda etti.

3. dakikada Joao Mario'nun pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Ronaldo dar açıya rağmen sert vurdu, kaleci Beiranvand iki hamlede topu kontrol etti.

45. dakikada Portekiz öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Quaresma, Andre Silva ile duvar pası yaptı. Quaresma ceza sahasına girmeden sağ ayağının dışıyla müthiş vurdu ve topu ağlara gönderdi: 0-1.

50. dakikada Ronaldo penaltı kaçırdı. Ronaldo rakibiyle girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Enrique Cacares, VAR'a başvurduktan sonra penaltı kararını verdi. Penaltıyı kullanmak için Ronaldo topun başını geçti. Kaleci Beiranvand, Ronaldo'nun kullandığı penaltıyı soluna yatarak kurtarmayı başardı.

72. dakikada İran beraberlik golüne yaklaştı. Orta sahadan atılan uzun topu Sardar, Ghoddos'un önüne indirdi. Ghoddos ceza sahası içinde açısını düzeltip şutunu attı, top az farkla yandan auta gitti.

90. dakikada Sardar'ın ceza sahasında kafa ile indirdiği top Cedric'in eline çarptı. Hakem, VAR'a başvurduktan sonra penaltı kararını verdi. 90+3. dakikada penaltıyı kullanan Ansarifard topu ağlara gönderdi: 1-1.

90+4. dakikada İran 2. golüne çok yaklaştı. Orta sahadan atılan top, savunmadan sekti ve Portekiz ceza sahası içinde Mehdi'nin önünde kaldı. Mehdi'nin yakın mesafeden şutu yan ağlarda kaldı.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.