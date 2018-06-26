Peru ile Avustralya turnuvaya veda etti

SOÇİ
Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nın C Grubu mücadelesinde Peru, Avustralya'yı 2-0 yendi.
18. dakikada ceza alanına giren Guerrero'nun sağ çapraza doğru havalandırdığı topa Carrillo hareketlendi. Carrillo, sağ ayağıyla gelişine yaptığı sert vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi ve Peru'yu 1-0 öne geçirdi.
50. dakikada sol çaprazdan ceza alanına hareketlenen Cueva, pasını kale sahası önündeki Guerrero'ya çıkardı. Guerrero'nun vuruşunda savunmaya da çarpan top filelerle buluştu: 0-2.
Karşılaşmayı 2-0 kazanarak gruptaki son maçında ilk galibiyetini alan Peru, turnuvayı 3 puanla tamamladı. Avustralya ise 1 puanla Dünya Kupası'na veda etti.
Muhabir: Mutlu Demirtaştan