Moskova'da son 16 turu heyecanı sürüyor

MOSKOVA

2018 FIFA Dünya Kupası'nda ev sahibi Rusya ile İspanya'yı karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde şehirde ve stat çevresinde coşku büyüktü.

Almanya, Arjantin ve Portekiz gibi favorilerin elenmesinden sonra takımlarına olan güvenleri artan Ruslar, bir sürprizi daha gerçekleştirmelerini beklediklerini takımlarına büyük destek verdi.

Mücadelenin başlamasına kısa süre kala stat çevresinde coşkunun arttığı Moskova'da Ruslar, geleneksel kıyafetleri ve şarkıları ile doyasıya eğlendi.

Güvenlik sebebiyle yollar kapatıldığı için taraftarların büyük bölümünün stada ulaşım aracı olan metro içinde marşlar ve şarkılar söylenmeye başlandı.

Luzhniki Stadı'ndaki mücadele öncesinde İspanyol taraftarlar ise azınlıkta kaldı.

Rus ve İspanyol taraftarların yanı sıra turnuvaya veda eden Peru, Portekiz, Fas gibi takımların taraftarları da milli takım formaları ile bu mücadeleyi izlemek için Luzhniki Stadı'ndaki yerlerini aldı.

Muhabir: Hilmi Sever