Kolombiya ile Japonya son 16 turunda

VOLGOGRAD/SAMARA

2018 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Senegal'i 1-0 yenen Kolombiya lider, Polonya'ya aynı skorla kaybeden Japonya ikinci olarak son 16 turuna kaldı.

Kupada H Grubu mücadelesinde Polonya, Japonya'yı 1-0 yendi.

59. dakikada Kurzawa'nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, arka direğe hareketlenen Bednarek, yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek Polonya'yı 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılan Japonya, Senegal'in Kolombiya'ya aynı skorla kaybetmesiyle 4 puanla grupta ikinci olarak son 16 turuna kaldı. Puan, averaj, atılan ve yenilen gol ile aralarındaki maçta eşitlik olan iki takımdan Japonya, Senegal'den daha az sarı kart gördüğü için rakibine fair play puanında üstünlük sağlayarak adını üst tura yazdırdı. Gruptaki üç maçı Senegal 6, Japonya 4 sarı kartla tamamladı.

H Grubundaki diğer maçta Kolombiya, Senegal'i 1-0 yenerek son 16 turuna kaldı.

74. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde kale sahası önünde kafa vuruşunu yaparak topu ağlara gönderen Mina, Kolombiya'yı 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Kolombiya, 6 puanla grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.

Puan, averaj, atılan, yenilen gol ile aralarındaki maçta eşitlik olan iki takımdan Senegal, Japonya'dan daha fazla sarı kart gördüğü için fair play puanında rakibinin gerisinde kalarak üçüncü oldu ve turnuvadan elendi. Gruptaki üç maçı Senegal 6, Japonya 4 sarı kartla tamamladı.

Grupta Senegal ve ilk galibiyetini alan Polonya turnuvaya veda etti.

Muhabir: Mutlu Demirtaştan