Final maçı öncesi renkli görüntüler yaşandı

Fransa ile Hırvatistan arasında oynanacak karşılaşma öncesinde Luzhniki Stadı çevresinde renkli görüntüler ortaya çıktı.

MOSKOVA

2018 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile Hırvatistan arasında oynanacak final karşılaşması öncesinde iki takımın taraftarları Moskova'da coşkulu bir şekilde takımlarını desteklediler.

Karşılaşmanın oynanacağı Luzhniki Stadı'na karşılaşmadan saatler önce gelen taraftarlar renkli kıyafetleri ve yaptıkları tezahüratlar ile ortamı hareketlendirdiler.

İlginç kıyafetler giyen taraftarlar ilgi odağı haline gelirken, final karşılaşması için bilet bulma telaşı da tüm hızıyla devam etti.

Modric ve Mbappe

Fransız ve Hırvat taraftarlar takımlarının yıldız oyuncularının adlarının yazılı oldukları formalarla stada geldi.

Hırvatistan formaları üzerinde en çok görülen isim takımın yıldızı Luka Modric oldu.

Fransa'da da beklendiği gibi Mbappe yazılı formalar ağırlıktaydı.







