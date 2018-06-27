Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

İSTANBUL

Gruplarda son maçların oynandığı 2018 Dünya Kupası'nda, taraftarların birbirinden farklı kostümleri tribünlerde renkli görüntülere sahne olurken, kariyerini Türkiye'de sürdüren futbolcuların yanı sıra Türk asıllı yıldızların milli takımlarındaki performanslarını futbolseverler merakla takip ediyor.

Dünya Kupası'nı yerinde izleme şansını yakalayan on binlerce sporsever, turnuvanın başından bu yana sadece milli takımlarını desteklemekle kalmadı. Taraftarlar, yüzlerindeki maskeler, yerel kıyafetleri, neşeli tavırlarıyla tribünlerde her maçta görsel şölene imza attı.

❮ ❯ 2018 FIFA Dünya Kupası: Almanya - İsveç Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası F grubu maçında Almanya ile İsveç, Soçi‘deki Fisht Stadyumu'nda karşılaştı. Taraftarlar karşılaşmaya ilgi gösterdi. ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı ) 25.06.2018 Gökhan Balcı 1 / 39

Süper Lig'de oynayan 22 oyuncu forma giyiyor

2018 FIFA Dünya Kupası'nda geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de oynayan 22 oyuncu forma giyerken, Türk asıllı futbolculardan Mesut Özil ve İlkay Gündoğan Almanya'nın, Jimmy Durmaz da İsveç'in başarısı için ter döküyor.

Uruguay Milli Takımı'nın kalesini koruyan Galatasaraylı Fernando Muslera, üç maçlarını da kazandıkları A Grubu'nu hiç gol yemeden tamamladı.

Dünya Kupası'na şu ana kadar hakemlerin verdiği penaltı kararları da damga vurdu.

İran ile Portekiz arasında oynanan B Grubu mücadelesinde verilen iki penaltıyla turnuvada tarihinin rekoru kırıldı.

2014 yılında Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda oynanan toplam 68 maçta 13 penaltı kararı verilmişti.

Penaltı sayısının fazlalığında Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin de devreye girmesi etkili oldu.

Muhabir: Yunus Kaymaz