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Yaşam, Ramazan 2025

Senegal'de Müridiler ihtiyaç sahiplerine iftarlık dağıttı

Senegal'de Müridi tarikatının farklı ve aykırı yorumu olarak değerlendirilen Baye Fall hareketi takipçileri, Müridiliğin kutsal kenti Touba'da iftariyelik dağıttı.

Fatma Esma Arslan Özdel  | 22.03.2025 - Güncelleme : 22.03.2025
Senegal'de Müridiler ihtiyaç sahiplerine iftarlık dağıttı

Diourbel

Baye Fall takipçileri, ramazanın 20. gününe denk gelen Müridiliğin kurucusu Şeyh Ahmadou Bamba ile onun ilk talebesi ve Baye Fall hareketinin kurucusu Mame İbrahim Fall'ın ilk karşılaştıkları günü anmak için başkent Dakar'a yaklaşık 200 kilometre mesafedeki Touba kentinde toplandı.

Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren Baye Fall takipçileri, kazanlarda pişirdikleri yiyecekleri iftar vakti dağıtmak üzere başlarının üzerine alarak kentin çeşitli noktalarına dağıldı.

Binlerce kişinin ilahiler söyleyerek başlarında kazanlarla ana caddelerden geçişi, oldukça renkli manzaralar oluşturdu.

Ramazan ayının 2 Mart'ta başladığı Senegal'de 20. gün yalnızca Touba kentinde değil, birçok şehirde benzer etkinliklerle geçti.

Müridiliğin kurucusu Bamba ile onun ilk talebesi Fall'ın 1883'te ramazanın 20. günü karşılaştığına inanılıyor.

Müridiliğin mistik boyutu Baye Fall hareketi

Senegal'de Müslüman halkın büyük çoğunluğunun takip ettiği Sünni tarikat Müridilik, Senegalli Müslüman alim Şeyh Ahmadou Bamba'nın (1853-1927) 1887'de Touba kentinde bir ağacın etrafına yerleşerek talebe yetiştirmesiyle kuruldu.

Senegal'in Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasında da önemli yeri olan Bamba, bu nedenle Moritanya ve Gabon'a sürgüne yollandı.

Baye Fall hareketi ise Bamba'nın ilk ve kendini en adamış talebesi Mame İbrahim Fall tarafından kuruldu.

Mame İbrahim Fall'ın şeyhine hizmeti günlük ibadetlerden üstün görmeye başlamasıyla Baye Fall hareketi ana akım müridilerden ayrışarak mistik ve farklı boyut kazandı.

Renkli kıyafetleri, rastalı saçları ve ilginç aksesuarlarıyla dikkati çeken Baye Fall hareketi mensuplarının büyük kısmı, kendilerinin farz ibadetlerden muaf olduğuna inanıyor.

Baye Fall, Müridiliğin temel prensipleriyle tam anlamıyla uyuşmadığı için ana akım Müridiler tarafından çok benimsenmese de Senegal'in örnek gösterilen barış ortamına katkı sağlayan unsurlardan biri kabul ediliyor.

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