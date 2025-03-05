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Yaşam, Ramazan 2025

Manisa'da ramazan geleneği susamlı helva iftar sofralarındaki yerini aldı

Manisa'nın Demirci ilçesinde, ramazan ayına özel üretilen susamlı helva 125 yıldır iftar sofralarını süslüyor.

Nurullah Kalay  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
Manisa'da ramazan geleneği susamlı helva iftar sofralarındaki yerini aldı Fotoğraf: Nurullah Kalay/AA

Manisa

Babasından öğrendiği mesleği sürdüren İhsan Akgün, Hacı Hasan Mahallesi'ndeki dükkanda ramazanın ayı gelmesiyle susamlı helva için tezgahın başına geçti.

İhsan usta, oğlu Mustafa Akgün ile sırt sırta vererek ilçe sakinlerinin ramazanda yoğun tükettiği susamlı helvayı yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

Sabahın erken saatlerinde babasından kalan kazanının başına geçen İhsan usta ve oğlu, gün boyunca ramazan lezzetini üretiyor.

Usta İhsan Akgün, gazetecilere, su, şeker, limon suyu ve çöven otunu ateşte kaynattıklarını, kıvamını aldıkları içeriği susamla buluşturarak lezzeti oluşturduklarını belirtti.

Akgün, susamlı helvayı sadece ramazan ayında ürettiklerini ifade etti.

Mustafa Akgün ise susamla helvanın diğer helvalara göre yapımının zor olduğunu belirterek, "Susamlı helvayı İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin her yerine kargoyla gönderiyoruz. İftarın olmazsa olmazı susamlı helvamızı üretmeye ve yaşatmaya devam ediyoruz." dedi.

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