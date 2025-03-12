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Yaşam, Ramazan 2025

Kilis'in tescilli lezzeti "cennet çamuru" iftar sofralarını süslüyor

Kilis'in coğrafi işaret tescilli lezzeti "cennet çamuru", ramazanda damakları şenlendiriyor.

İbrahim Özcan  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
Kilis'in tescilli lezzeti "cennet çamuru" iftar sofralarını süslüyor Fotoğraf: İbrahim Özcan/AA

Kilis

Tel kadayıf, şeker, Antep fıstığı ve kaymağın harmanlanmasıyla maharetli ustaların elinde doyumsuz lezzete dönüşen "cennet çamuru" farklı lezzeti ve ismiyle dikkati çekiyor.

Tatlı ustası Uğur Bekan, AA muhabirine, 3 kuşaktır tatlı işi yaptıklarını ve "cennet çamuru" tatlısının Kilis'e özgü en önemli lezzetlerden biri olduğunu söyledi.

Çiğ kadayıfın yağla kavrulduktan sonra ocaktaki tepsiye yerleştirilerek 5 dakika ısıtıldığını aktaran Bekan, "Tepsiye toz şeker, fıstık ve tereyağı ilave ediyoruz. Yaklaşık 10-15 dakika pişirildikten sonra kıvamlı hale gelinceye kadar karmalarız. Daha sonra tepsiye açıp üzerine Kilis'e özgü kaymak, pudra şekeri, tarçın ve fıstık ilave ederek servise hazır hale getiriyoruz." dedi.

Tescilin ardından talep arttı

"Cennet çamuru"nun 2018'de coğrafi işaret tescili aldıktan sonra daha fazla ilgi gördüğünü belirten Bekan, ramazan ayında ise bu tatlıya çok fazla talebin olduğunu kaydetti.

Cennet çamuru isminin dikkati çektiğini dile getiren Bekan, "İsminden dolayı birçok insan merak ediyor ve tatmak istiyor. Üzerine kaymak konulduğundan hafif bir tatlı özelliğine sahip oluyor. Bundan dolayı iftar sofralarında daha çok tercih ediliyor. " ifadelerini kullandı.


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