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Spor, Ramazan 2025

Down sendromlu milli sporcular iftar çadırında yemek servisi yaptı

Ankara'da down sendromlu milli sporcular, iftar çadırında yemek servisi yaptı.

Fatma Nur Candan  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
Down sendromlu milli sporcular iftar çadırında yemek servisi yaptı Fotoğraf: Fatih Kurt/AA

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Etlik Şehir Hastanesi bahçesindeki iftar çadırında vatandaşlara iftar verilmeye devam ediyor.

"21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" dolayısıyla Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Türkiye Özel Sporcular Eğitim, Yardım ve Spor Vakfı (TÖSEV) işbirliğiyle düzenlenen iftara down sendromlu özel milli sporcular ve aileleri de katıldı.

Down sendromlu milli atlet Ahmet Eymen Oymak, iftar öncesinde yemek duası edip, iyi dileklerde bulundu.

Hacivat-Karagöz oyunu ile vatandaşların keyifli anlar yaşadığı iftarda, yemekleri down sendromlu sporcular servis etti.

"İyi ki varlar, iyi ki bizimleler"

Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan Bahçecik, iftar sonrası yaptığı konuşmada, down sendromlu sporcuları ağırlamaktan onur duyduklarını ifade ederek, "Onlarla burada olmak ve sizi bu şekilde buluşturmak bizler için çok büyük bir gurur vesilesi. Özellikle bu kıymetli kardeşlerimizin her biri kendi alanında çok başarılı, milli sporcu. İyi ki varlar, iyi ki bizimleler." dedi.

TÖSEV Başkanı Ömer Osman Yanık da etkinliklerle toplumun bütün kesimlerini bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"İftar sofralarımızda down sendromlu kardeşlerimizin iftar yemeğini dağıtması yalnızca bir dayanışma örneği değil, aynı zamanda farkındalık oluşturmak ve toplumdaki ön yargıları ortadan kaldırmak adına önemli bir adımdır."

Programda, down sendromlu milli sporculara Vakıflar Genel Müdürlüğü ve TÖSEV tarafından çeşitli hediyeler verildi.

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