Ankaralılar bayramda park ve bahçelerde vakit geçirdi
Bayram tatilinde Ankara'da kalanlar park ve mesire alanlarını doldurdu.
Ankara
Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birçok vatandaş tatil beldelerine ve ailelerinin yanına giderken, Ankara'da kalanlar park ile mesire alanlarını tercih etti.
Başkentte bayram tatilini değerlendiren vatandaşlar, Mogan ve Eymir gölleri gibi doğayla iç içe alanlara yöneldi.
Piknik yapan, yürüyüşe çıkan ve bisiklete binen vatandaşlar, tatilin tadını çıkardı. Çocuklar oyun alanlarında vakit geçirirken, bazı vatandaşlar da göl kenarında dinlenmeyi seçti.
Mogan Gölü'nde tekne turları yapıldı, vatandaşlar arasında ata binenler de oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.