Dolar
19.05
Euro
20.75
Altın
1,970.93
ETH/USDT
1,746.00
BTC/USDT
27,364.00
BIST 100
5,001.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ramazan 2023

Türkiye de dahil 27 İslam ülkesinde ramazanın ilk günü başladı

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 27 İslam ülkesi ile Fransa, Avusturya ve Avustralya kıtasındaki Müslüman topluluklarda mübarek ramazan ayı bugün başladı.

Safiye Karabacak, Hamdi Yıldız  | 23.03.2023 - Güncelleme : 23.03.2023
Türkiye de dahil 27 İslam ülkesinde ramazanın ilk günü başladı

Ankara

Ülkelerin resmi makamları tarafından yapılan açıklamalara göre ramazanın ilk gününün 23 Mart perşembe günü olduğunu duyuran 27 ülke, Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Yemen, Mısır, Filistin, Tunus, Sudan, Suriye, Libya, Cibuti, İran, Ürdün, Umman, Cezayir, Moritanya, Fas, Malezya, Endonezya, Irak, Lübnan, Somali, Komor Adaları, Pakistan olarak sıralandı.

Öte yandan Bangladeş resmi ajansı ve Hint Alimler Birliğinden yapılan açıklamalarda, Bangladeş ve Hindistan'da ramazanın ilk gününün cuma olacağı kaydedildi.

Farklılık nereden kaynaklanıyor?

İslam hukukunda, esas alınan hicri takvim, başlangıcı ve bitişi ayın hareketlerine göre belirlenen aylardan oluşuyor.

Ramazan ayı da ay takvimine göre her yıl değiştiğinden, ramazan ayının başladığını tespit etmek gerekiyor.

İslam fıkhında yeni ayın tespiti için iki görüş bulunuyor. Ay başlarının belirlenmesinde çıplak gözle görülme yöntemini tercih edenler ile bilimsel ölçüm ve hesaplamaları esas alan fıkıh otoriteleri, zaman zaman tarihlendirme konusunda farklılaşıyor.

İslam ülkelerinin bazılarının hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini değil kendi ülkelerinde görülebilirliğini esas alması nedeniyle ramazan ayının başlangıcında farklılıklar yaşanabiliyor.

Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı ise ramazan ayının başlangıcı ve bayramların tespitinde, İslam alimlerinin büyük çoğunluğunca benimsenmiş hilalin yerel görülmesini değil dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini (ihtilaf-ı metali) esas alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ramazan dolayısıyla mesaj yayımladı
Ülke genelindeki camilerde ilk teravih namazı kılındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 lira olacağını açıkladı
Mehmetçik, Malatya'da depremzedelere yardım faaliyetlerini sürdürüyor

Benzer haberler

Türkiye de dahil 27 İslam ülkesinde ramazanın ilk günü başladı

Türkiye de dahil 27 İslam ülkesinde ramazanın ilk günü başladı

Londra'nın ünlü caddesi ilk kez ramazan dolayısıyla özel olarak aydınlatıldı

Biden, Müslümanların ramazan ayını kutladı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ramazan dolayısıyla mesaj yayımladı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ramazan dolayısıyla mesaj yayımladı
Vakıflar Genel Müdürlüğü depremden etkilenen illerde iftar ve sahur verecek

Vakıflar Genel Müdürlüğü depremden etkilenen illerde iftar ve sahur verecek
Ramazanda dünya genelinde oruç süreleri 13 ila 15 saat olacak

Ramazanda dünya genelinde oruç süreleri 13 ila 15 saat olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet