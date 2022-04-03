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Yaşam, Ramazan 2022

Ankara'da itfaiyeciler sahurlarını görev başında yapıyor

Ankara'da olası bir yangına veya olağanüstü bir duruma müdahale için 7 gün 24 saat hazır bekleyen itfaiyeciler, görev başında sahur yapıyor.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 03.04.2022
Ankara'da itfaiyeciler sahurlarını görev başında yapıyor Fotoğraf: Esra Hacioğlu/AA

Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İstasyonu çalışanları, sahur için yapılan hazırlığın ardından aynı sofrada bir araya geliyor.

İtfaiyeciler, çorba, peynir, zeytin, yumurta, domates ve ekmekle sahurlarını yaptıktan sonra çaylarını içip mesailerine devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Amiri Mustafa Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, itfaiyeci arkadaşlarıyla huzur, barış ve kardeşlik içerisinde sahurlarını yaptıklarını belirtti.

Ankara İtfaiyesi olarak 24-48 saat esasına göre çalıştıklarını ifade eden Güneş, şöyle konuştu:

"25 ilçe 46 istasyonda Ankara İtfaiyesi görev yapmaktadır. Bir olay olduğunda bizim 30 saniye içerisinde garnizonu terk etmemiz gerekiyor. Ankara merkez içinde olay yerine maksimum 5-8 dakikada intikal etmekteyiz. Evlerimizden, çocuğumuzdan uzakta görev başındayız. Ankaralıların daha rahat, huzurlu, yangınsız, kazasız, belasız bir gece geçirmesi için arkadaşlarımızla birlikte sahur yapmaktayız. Ramazanın, İslam alemine huzur, barış, sevgi getirmesini temenni ediyorum."

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