Euro
7.42
Dolar
6.81
BIST 100
103,024.30
Altın
1,735.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Ramazan 2020

Vefa ekipleri bayramda da ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor

Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evde geçiren ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Yılmaz Kazandıoğlu,Necmettin Karaca   | 24.05.2020
Vefa ekipleri bayramda da ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor

Hakkari

Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Van ve Hakkari'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evde geçiren ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Hakkari'de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde çalışma yürüten ekipler, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı desteğini sürdürüyor. Vakıf Müdürü Sait Abdullahoğlu ve beraberindeki görevliler ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde tespit edilen 28 aileye, içinde gıda malzemelerinin bulunduğu kolileri ulaştırdı. Ayrıca bebeği için mama isteyen annenin yardımına koşan ekipler, temin ettikleri mamayı aileye teslim etti.

Van'ın Erciş ilçesinde de Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri şehit aileleri ve 65 yaş üstü vatandaşları evlerinde ziyaret etti, bayramlarını kutladı. İhtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılayan ekipler, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun selamlarını ileterek çeşitli hediyeler verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 98 bin 706'ya yükseldi
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bin 822'ye yükseldi
Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Valdez Kovid-19 salgını tecrübelerini anlattı
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 200'ü aştı
İran'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 417'ye yükseldi

Benzer haberler

Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Valdez Kovid-19 salgını tecrübelerini anlattı

Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Valdez Kovid-19 salgını tecrübelerini anlattı

Vefa ekipleri bayramda da ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor

Kovid-19'la mücadelenin kahramanları aileleriyle görüntülü görüşerek bayramlaştı

Türk Kızılay gönüllüleri köy köy dolaşıp gıda kolisi dağıtıyor

Türk Kızılay gönüllüleri köy köy dolaşıp gıda kolisi dağıtıyor
Terörden arındırılan yaylalarda arıcıların 'tatlı' mesaisi

Terörden arındırılan yaylalarda arıcıların 'tatlı' mesaisi
İHH ramazanda 2 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdı

İHH ramazanda 2 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdı