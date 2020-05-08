Euro
7.70
Dolar
7.11
BIST 100
98,578.15
Altın
1,718.78
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Ramazan 2020

Selimiye'de okunan Kuran Amerika'daki iftar sofralarına ulaştı

Selimiye Camisi İmamı Yusuf Serenli, ABD'deki New York Long Island Mevlana Camisi tarafından düzenlenen iftar programına sanal ortamda katılıp Kur'an-ı Kerim okuyarak binlerce kilometre uzaktaki Müslümanların ramazan sevincine ortak oldu.

Gökhan Zobar   | 08.05.2020
Selimiye'de okunan Kuran Amerika'daki iftar sofralarına ulaştı

Edirne

Selimiye Camisi İmamı Yusuf Serenli, Amerika ve Türkiye arasındaki saat farkı nedeniyle saat 02.00'de ABD'deki New York Long Island Mevlana Camisi İmamı Yunus Özdamar'ın sunduğu "Long Island'da İftar Sevinci" programına konuk oldu.

Başta Amerika ve çevre ülkelerden binlerce Müslümanın ilgiyle takip ettiği programa Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan Serenli, daha sonra ilahi okuyarak dua etti.

Serenli, programda yaptığı konuşmada, ramazanın paylaşma ayı olduğunu ve dünyanın diğer ucundaki Müslümanlarla iletişimde olup aynı duyguları birlikte yaşamanın mutluluk verici olduğunu söyledi.

Ramazanın ibadet ve dualarla geçirildiğini belirten Serenli, şöyle devam etti:

"Bizleri Edirne'den alıp tabiri caizse dünyanın bir ucuna götürdünüz. Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye'den binlerce kilometre öteden bizleri izleyen kardeşlerimize Kur'an ayı olan ramazan ayında Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sesimizi ulaştırmış olduk. Tüm Müslüman alemine hayırlı ramazanlar diliyorum. Orada şu anda iftar vakti, tüm Müslüman kardeşlerimize hayırlı iftar diliyorum. Allah bizi Kadir Gecesi'ne ulaştırmayı nasip etsin."

Serenli, Selimiye'nin mimari açıdan dünyanın en güzel camilerinden olduğunu ve her yıl milyonlarca insanın ziyaret ettiğini dile getirdi.

Mevlana Camisi İmamı Özdamar da Serenli'ye programa katkılarından dolayı teşekkür ederek, binlerce kilometre öteden Selimiye'nin manevi huzurunu hissettiklerini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19'dan şimdiye kadar 26 bin 299 kişi öldü
Çin’de 1, Singapur’da 768 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu ve 3 metre mesafe kuralı getirildi
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 6 bin 541'e yükseldi
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 54 bini geçti

Benzer haberler

Selimiye'de okunan Kuran Amerika'daki iftar sofralarına ulaştı

Selimiye'de okunan Kuran Amerika'daki iftar sofralarına ulaştı

Ramazanın mukabele geleneği Selimiye'den canlı yayınla sürdürülüyor