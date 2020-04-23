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Türkiye, Ramazan 2020

Ramazanda gıda işletmelerine sıkı denetim

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, ramazanda tüketimi artan unlu mamuller, ekmek, tatlı, şeker ve şekerli mamuller gibi gıda ürünlerini üreten ve satan işletmelerin denetimine ağırlık vereceklerini bildirdi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 23.04.2020
Ramazanda gıda işletmelerine sıkı denetim

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AA muhabirine, ramazanda gıda işletmelerine yapılacak denetimlere ilişkin değerlendirmede bulundu. 

Bakanlık tarafından gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve resmi gıda kontrollerinin artarak devam edeceğini belirten Pakdemirli, "Halkımızın beslenme alışkanlıklarında oluşacak değişiklikleri göz önünde bulundurarak, özellikle tüketimi artacak unlu mamuller, ekmek, tatlı, şeker ve şekerli mamuller gibi gıda ürünlerini üreten ve satan işletmelerin resmi kontrollerine ramazan süresince ağırlık verilecek." dedi.

"İşletmelere bilgilendirme yapıldı"

Pakdemirli, ramazanda gıda işletmelerinde oluşacak yoğunluğun neden olabileceği olumsuzlukları asgari seviyeye indirmek için de gereken tüm tedbirleri aldıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Sosyal mesafenin korunması, işletmede çalışan personelin mutlaka maske takması, alışveriş mekanına kısıtlı sayıda müşteri alınması, el hijyeni için dezenfektan kullanılması, maske takmayan müşterilerin işletmeye alınmaması ve gerekli her türlü hijyen tedbirinin eksiksiz olarak uygulanması yönünde ramazan ayı öncesinde gıda işletmelerine yönelik bilgilendirmeleri yaptık."

Ramazan paketi gönderilmesinin bu ay içinde yoğun olarak uygulandığını anımsatan Pakdemirli, "Muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı bu paketlerin, satış ve dağıtımının yapıldığı iş yerlerine yönelik denetimlerde paket içeriğinde bulunan gıdaların son tüketim tarihi ve etiket bilgilerini de titizlikle kontrol edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Halkın sağlığıyla oynayanların peşini bırakmayacağız"

Pakdemirli, ekmeği veya unlu mamulleri müşteriye teslim eden personel ile para alışverişini gerçekleştiren personelin farklı kişiler olmasının da sağlanacağını belirterek, "Sokaklarda, fırın önlerinde ve pazar yerlerinde ambalajsız unlu mamuller, tatlı gibi gıda maddelerinin satışının yapılması engellenecek." değerlendirmesinde bulundu.

İl pandemi kurullarınca uygun görülmesi halinde sokak gibi uygun yerlerde izin verilen araçlarda ekmek, ekmek çeşitleri satışının yapılabileceğini vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Halkın sağlığıyla oynayan ve yanlış beyanla ürün sunan işletmelerin peşini bırakmayacağız. Bu yıl ocak ayından bu yana toplam 359 bin 962 resmi kontrol gerçekleştirdik. Yapılan bu resmi kontrollerin 17 bin 888'inde olumsuzluk tespit edildi ve 3 bin 848'ine 23 milyon 399 bin liralık idari para cezası uygulandı. Ayrıca yine bu yıl içinde taklit, tağşiş yapan toplam 313 firmaya ait 540 parti ürün 3 kez kamuoyu duyurusuyla vatandaşlarımıza açıklandı."

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