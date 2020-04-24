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Türkiye, Ramazan 2020

İtfaiyeciler ilk sahuru görev başında yaptı

İstanbul İtfaiyesi, Zeytinburnu İtfaiye İstasyonu personeli ilk sahurlarını görev başında yaptı.

Gökhan Yılmaz   | 24.04.2020
İtfaiyeciler ilk sahuru görev başında yaptı

İstanbul

İstanbul İtfaiyesi, Zeytinburnu İtfaiye İstasyonu personeli ilk sahurlarını görev başında yaptı.

Anadolu Ajansı ekibi, vatandaşların can ve mal güvenliği için 24 saat görev başında olan itfaiye erlerini, ramazan ayının ilk sahurunda görüntüledi.

Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan Zeytinburnu İtfaiye İstasyonu çalışanları, sahur için mutfağa girip hazırlıklara başladı.

9 kişiden oluşan itfaiye takımı çalışanları, el birliği ile sahur için hazırlanan kahvaltılıkları masaya servis etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat ederek masaya oturan itfaiye erleri, dua ederek sahur yaptı.

Zeytinburnu İtfaiye İstasyonu erleri, vatandaşlara huzurlu bir ramazan ayı dileğinde bulundu. 

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