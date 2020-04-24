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Türkiye, Ramazan 2020

İlk iftar topu Kars'ta atıldı

Türkiye'de ramazanın ilk iftar topu Kars'ta atıldı.

Cüneyt Çelik   | 24.04.2020
İlk iftar topu Kars'ta atıldı Fotoğraf: Cüneyt Çelik / AA

Kars

Kars Valiliğince 16 yıldır geleneksel hale getirilen "Türkiye'nin ilk iftar topu", bu yıl da akşam ezanının okunmasıyla birlikte Kars Kalesi eteklerinden atıldı.

İftar topunu, "Ateşleyici yeterlilik belgesi"ne sahip Tacettin Durmuş ateşledi. Topun patlamasıyla vatandaşlar oruçlarını açtı.

Tacettin Durmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk ramazan topu atma geleneğini bu yıl da sürdürdüklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ramazan ayının sakin başladığını ifade eden Durmuş, "Bu yıl 16'ncı yıl oldu, koronavirüs bizi de etkiledi. Patlayıcılar Çin'den geliyordu, şu anda biraz sıkıntı yaşıyorum. Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum, inşallah bu mübarek ayda bu salgından da kurtuluruz." dedi.

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