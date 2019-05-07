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Politika

YSK'den İYİ Parti'nin başvurusuna ret

YSK, İYİ Parti'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilerek yenilenmesine ilişkin kararın yeniden değerlendirilmesi talebini reddetti.

Kemal Karadağ   | 07.05.2019
YSK'den İYİ Parti'nin başvurusuna ret

Ankara

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İYİ Parti'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilerek yenilenmesine ilişkin kararın yeniden değerlendirilmesi talebini reddetti.

Kurul toplantısında, İYİ Parti'nin İstanbul seçimlerinin iptal edilerek yenilenmesine yaptığı itiraz görüşüldü.

YSK, İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilerek yenilenmesine ilişkin kararın yeniden değerlendirilmesi talebini, kararın kesin olması nedeniyle reddetti.


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