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Politika

YSK MHP'nin Maltepe iddialarının araştırılmasını istedi

YSK, Maltepe İlçe Seçim Kurulundan, MHP'nin sandık kurulu başkan ve üyeleriyle ilgili olağanüstü itirazındaki iddiaları araştırmasını istedi.

Aylin Sırıklı   | 24.04.2019
YSK MHP'nin Maltepe iddialarının araştırılmasını istedi

Ankara

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), MHP'nin İstanbul geneli ve Maltepe seçim sonuçlarına ilişkin olağanüstü itirazlarıyla ilgili ara kararını verdi. 

YSK'nin saat 14.00'te başlayan gündem toplantısında İstanbul'a ilişkin olağanüstü itirazlar ele alındı. 

AK Parti'nin ardından MHP de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK'ye başvurmuştu.

MHP'nin itiraz dilekçesinde, bin 93 sandıkta, kamu görevlisi olması gereken sandık kurulu başkanı ve üyelerin 970'inin kaymakamlıkça bildirilen listeden belirlenmediği, il veya ilçe dışından görevlendirme yapıldığı iddia edilmişti.

Kurul, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'un ilgili maddeleri gereğince sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin görevlendirilmelerine esas alınan listelerin hangi kurumlardan temin edildiği de belirtilmek suretiyle Maltepe 1. ve 2. İlçe Seçim Kurullarından ayrı ayrı gönderilmesinin istenmesine karar verdi. 

Bu listelerin dışında görevlendirme yapılmışsa hangi sebeple ve hangi kurumdan görevlendirme yapıldığının sorulmasına karar veren YSK, bunlardan mazeret bildiren veya seçim günü göreve gelmeyen varsa bunların da listesinin Maltepe 1. ve 2. İlçe Seçim Kurullarınca ayrı ayrı gönderilmesini istedi. 

MHP'nin kısıtlı seçmen iddiaları ise Kurul'un dün verdiği ara karar ile araştırıldığından, bu konu hakkında yeniden bilgi istenilmesine yer olmadığına, gelen sonucun bir örneğinin bu dosya içine de konulmasına karar verildi. 

Ara karar gereklerinin beş gün içinde Maltepe 1. ve 2. İlçe Seçim Kurulları tarafından ayrı ayrı ve kurul halinde toplanılarak yerine getirilmesi kararlaştırıldı. 

MHP, ayrıca sandık kurulu başkanlarından 117'sinin akraba olduğunu iddia etmişti. Bu iddianın ise Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce araştırılmaya başlandığı öğrenildi. 

AK Parti'nin Büyükçekmece itirazı 

Kurul, toplantıda AK Parti'nin Büyükçekmece seçim sonuçlarına ilişkin itirazını da görüştü. Bu itiraza ilişkin ise dün alınan ara kararların sonucunun beklenmesine karar verildi. 

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