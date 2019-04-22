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Politika

YSK İstanbul seçim sonuçlarına itirazları görüşüyor

YSK, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptali ve yenilenmesi istemiyle yaptığı olağanüstü itirazını görüşmeye başladı.

Aylin Sırıklı   | 22.04.2019
YSK İstanbul seçim sonuçlarına itirazları görüşüyor

Ankara

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) saat 14.00'te başlayan toplantısının gündeminde, AK Parti ve MHP'nin yaptığı olağanüstü itirazlar ile AK Parti'nin Büyükçekmece seçim sonuçlarına yaptığı itiraz bulunuyor. 

AK Parti'nin olağanüstü itiraz dilekçesinde, oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti.

AK Parti, İstanbul seçiminin iptali için YSK'ye, KHK ile kamu hizmetinden çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi içerir ek dilekçe de sunmuştu.

AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, Büyükçekmece seçim sonuçlarına itirazını yapmış ama bu itirazın içinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin itirazların da yer alması nedeniyle olağanüstü itirazla birlikte görüşülmesini istemişti. YSK de bunu kabul etmişti.

MHP'nin olağanüstü itirazı

AK Parti'nin ardından MHP de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK'ye başvurmuştu.

YSK'nin, bugünkü gündem toplantısında bu üç başvuruyu birlikte ele alması bekleniyor.

AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel'in, YSK üyelerine AK Parti'nin iddialarıyla ilgili sunum yapacağı da belirtildi. 

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