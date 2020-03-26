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Politika

YSK, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatasını iptal etti

Yüksek Seçim Kurulu, Adana'nın Ceyhan İlçe Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatasınının iptaline karar verdi.

Mümin Altaş   | 26.03.2020
YSK, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatasını iptal etti

Ankara

Alınan bilgiye göre, seçilmesine engel adli sicil kaydının bulunduğu gerekçesiyle Kadir Aydar'ın belediye başkanlığına yapılan itiraz, YSK'nin gündemine geldi. 

YSK, Aydar'ın seçilmeye engel mahkumiyet kararının adli sicil arşiv kaydında mevcut olduğu ve seçilme yeterliliği şartını taşımadığı gerekçesiyle mazbatanın iptaline karar verdi.

Ceyhan'da yeni belediye başkanı, belediye meclisinde yapılacak seçimle belirlenecek.

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