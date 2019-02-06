Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Çipras'ı kabul etti

TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı kabul etti.

Fotoğraf: AA/Elif Öztürk

İSTANBUL



TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı kabul etti.

Yıldırım, Dolmabahçe Sarayı'na deniz yoluyla gelen Çipras'ı, sarayın bahçesinde karşıladı.

Yıldırım, Çipras'a Dolmabahçe Sarayı'nı da gezdirdi.

Binali Yıldırım ile Çipras'ın basına kapalı görüşmesi, 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Çipras'la beraber Dolmabahçe Sarayı'na geldi.

Görüşmede dostluk ve işbirliğine vurgu yapıldı

Yıldırım'ın Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı kabulünde, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

TBMM kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede karşılıklı olarak Başbakanlık dönemindeki tecrübeler paylaşılırken, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin de önemi vurgulandı.

Muhabir: Sefa Mutlu

