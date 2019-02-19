İSTANBUL

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, "(Seçim kampanyamıza) Eyüpsultan'dan başladık. Kampanyamızı her gün bir ilçede sürdüreceğiz. 39 gün boyunca 39 ilçemize gideceğiz. Projelerimizi anlatacağız. Nasıl bir İstanbul hayalimiz var, onu anlatacağız ama daha önemlisi İstanbullu hemşehrilerimizi dinleyeceğiz." dedi.

Yıldırım, Eyüp Sultan Camisi'nde ilkindi namazını kıldı. Caminin avlusunda bulunan 3 kişinin cenaze namazına da katılan Yıldırım, daha sonra Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret ederek, dua okudu.

Fahri Korutürk Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Yıldırım, vatandaşlarla sohbet etti ve lokma dağıttı.

AK Parti İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Yıldırım, daha sonra koordinasyon merkezinin karşısında bulunan CHP Eyüpsultan Seçim Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret etti.

Cadde üzerinde kurulan kürsüde konuşma yapan Yıldırım, Ankara'dan hızlı trenle İstanbul'a geldiğini anlatarak, "Hemen Eyüpsultan'a geldik. Niye Eyüpsultan'a geldik? Eyüpsultan, İstanbul'un manevi mimarı Eba Eyüb El Ensari Hazretleri'nin medfun olduğu yer. İstanbul'un fethi için Peygamberimizin müjdelediği şehrin manevi mimarının yattığı yer. Peygamberimiz ne diyor? 'İstanbul elbet bir gün feth olunacak, bu şehri fetheden kumandan ne güzel kumandandır, onun askerleri ne güzel askerlerdir.' İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u kubbelerle, minarelerle süsleyen Mimar Sinan, İstanbul'u 'İşgalden sonra geldikleri gibi gidecekler' diyen, İstanbul'u işgalden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1994 yılında İstanbul'u ayağa kaldıran Recep Tayyip Erdoğan... 25 yıldır bu bayrak inmedi." diye konuştu.

15 Temmuz'da alçakların bayrağı indirmeye, ezanı dindirmeye çalıştığını ifade eden Yıldırım, Türk milletinin ise alçaklara hak ettiği dersi verdiğini söyledi.

15 Temmuz'da halkın gücünün tankın gücünü yendiğini anlatan Yıldırım, darbe girişiminde bulunanların şimdi hesap verdiğini belirtti.

31 Mart Yerel Seçimleri'nden bahseden Yıldırım, şöyle konuştu:

"(Seçim kampanyamıza) Eyüpsultan'dan başladık. Kampanyamızı her gün bir ilçede sürdüreceğiz. 39 gün boyunca 39 ilçemize gideceğiz. Projelerimizi anlatacağız. Nasıl bir İstanbul hayalimiz var, onu anlatacağız ama daha önemlisi İstanbullu hemşehrilerimizi dinleyeceğiz. Bir konuşup iki dinleyeceğiz. Çünkü İstanbul'un dünyada başka bir eşi yok. Ortasından deniz geçen tek şehir İstanbul. İki kıtayı birbiriyle buluşturan tek şehir İstanbul. İstanbul aynı zamanda Türkiye'nin özeti." diye konuştu.

Türkiye'nin 780 bin kilometre karelik vatan toprağının, 81 ilinin her köşesinden insanların burada bir araya geldiğini vurgulayan Yıldırım, "İstikbalimiz için geleceğimiz için el birliği ettik, güç birliği ettik, elhamdülillah emin adımlarla geleceğe yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Eyüpsultanlı hemşehrilerim hazır mısınız?", "Yeni bir destan yazacak mıyız?" diye soran Yıldırım, "evet" cevabı aldıktan sonra "Gazamız mübarek olsun, günümüz aydınlık olsun, durmak yok yola devam. Cumhur İttifakı'nın özü şudur: Mesele memleketse gerisi teferruattır. Bayrağımız için toprağımız için milletimiz için, devletimiz için bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız, birlikte Türkiye olacağız inşallah." dedi.

Yıldırım'a programda, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Adem Koçyiğit ve MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Aydın Yırtıcı eşlik etti.

Muhabir: Hüseyin Kulaoğlu