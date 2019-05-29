Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.73
Dolar
6.04
BIST 100
87,227.13
Altın
1,281.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Yıldırım, Engelli Öğretmenler Platformu heyetiyle buluştu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Engelli Öğretmenler Platformu heyeti ile bir araya geldi.

Ayşe Büşra Erkeç   | 29.05.2019
Yıldırım, Engelli Öğretmenler Platformu heyetiyle buluştu

İstanbul

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde buluştuğu Engelli Öğretmenler Platformu heyetiyle istişarelerde bulundu.

Programa katılan çok sayıda platform üyesiyle sohbet eden Yıldırım, daha sonra öğretmenlerin sorunlarını dinledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bir şirketten daha fazlası: Huawei ve teknoloji savaşları
Sırp-Arnavut uzlaşması; gerçek mi hayal mi?
ABD-İran çekişmesinin Irak’a etkileri ve muhtemel sonuçları
Avrupa Birliği nereye?
ABD ile 40 yıldır kavga eden İran'da halkın gündemi ekonomi

Benzer haberler

'Biz hiçbir zaman faturayı millete kesmeyiz, kesemeyiz'

'Biz hiçbir zaman faturayı millete kesmeyiz, kesemeyiz'

'Pakistan'daki FETÖ'cüler Etiyopya'ya kaçtı'

Yıldırım, Topbaş'ı ziyaret etti

'İnşallah bu işi 23 Haziran'da tamamlayacağız'

'İnşallah bu işi 23 Haziran'da tamamlayacağız'
İçişleri Bakanı Soylu: Ekrem İmamoğlu'nun şarjı 31 Mart'a kadardı

İçişleri Bakanı Soylu: Ekrem İmamoğlu'nun şarjı 31 Mart'a kadardı
Yıldırım, BBP İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti

Yıldırım, BBP İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti