Yıldırım, Engelli Öğretmenler Platformu heyetiyle buluştu
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Engelli Öğretmenler Platformu heyeti ile bir araya geldi.
İstanbul
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde buluştuğu Engelli Öğretmenler Platformu heyetiyle istişarelerde bulundu.
Programa katılan çok sayıda platform üyesiyle sohbet eden Yıldırım, daha sonra öğretmenlerin sorunlarını dinledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.