'Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak'
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak. İktidarlarımız dönemine damgasını vuracak işlerden bir tanesi olacak." dedi.
Ankara
"Ak Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" hakkında değerlendirmelerde bulunan Ömer Çelik, "Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak. İktidarlarımız dönemine damgasını vuracak işlerden bir tanesi olacak." dedi.>Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
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