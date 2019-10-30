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Politika

Yeneroğlu AK Parti'den istifa etti

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, partisinden istifa ettiğini açıkladı

Sinan Uslu   | 30.10.2019
Yeneroğlu AK Parti'den istifa etti Fotoğraf: Murat Kaynak/AA

TBMM

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

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