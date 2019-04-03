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Politika

Yalova'da oylar tekrar sayılmaya başlandı

AK Parti'nin itirazının kabul edilmesiyle Yalova Belediye Başkanlığı seçiminde tutanaklarda çelişki olması sebebiyle 5 sandığın yeniden sayılmasına karar verildi.

Yavuz Emrah Sever   | 03.04.2019
Yalova'da oylar tekrar sayılmaya başlandı

Yalova

AK Parti'nin Yalova'da yerel seçim sonuçlarına itirazının kabul edilmesiyle oylar yeniden sayılmaya başlandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Vefa Salman'ın kazandığı kentteki seçim sonuçlarına AK Parti'nin Merkez İlçe Seçim Kuruluna yaptığı itiraz kabul edildi.

Seçim kurulu, Yalova Belediye Başkanlığı seçiminde tutanaklarda çelişki olması sebebiyle 5 sandığın, belediye meclis üyeliğinde de sonuç tutanağında tutarsızlık olması nedeniyle 2 sandıktaki oyların, 73 sandıkta ise sadece geçersiz oyların sayılmasına karar verildi.

Oy sayım işlemleri sürüyor.

Öte yandan partililer adliye etrafında toplandı, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.


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