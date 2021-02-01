Yalova'da bir grup CHP'li parti üyeliğinden istifa etti
CHP'den istifa eden grup adına basın açıklaması yapan Cavit Kamil Ozman, "Sayın Muharrem İnce'nin kenti Yalova'dan Memleket Hareketi meşalesini yakmak üzere toplandık." dedi.
Yalova
Yalova'da CHP üyesi bir grup, partinin il başkanlığına istifa dilekçelerini sundu.
Muharrem İnce'nin başlattığı Memleket Hareketi atkılarıyla gelip dilekçelerini teslim eden grup adına il başkanlığı önünde basın açıklaması yapıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle az sayıda kişiyle geldiklerini belirten Cavit Kamil Ozman, 3 milletvekili ve bir belediye başkanının CHP'den istifa ettiğini hatırlattı.
Ozman, şunları söyledi:
"Birçok defa parti tabanı olarak rahatsızlıklarımızı belirtmemize rağmen genel merkezin bize kulak vermediğini gördük. Dolayısıyla parti içi demokrasi ve Atatürk çizgisinden uzaklaşmış bir parti haline geldik. Tüm bu sebeplerden ötürü Sayın Muharrem İnce'nin öncülüğünde kurulan Memleket Hareketi'ne inanan seçmenler olarak, Sayın Muharrem İnce'nin kenti Yalova'dan Memleket Hareketi meşalesini yakmak üzere toplandık. Bugüne kadar canla başla hizmet ettiğimiz Cumhuriyet Halk Partisinden toplu olarak istifa ediyoruz. Burada bulunmayan yüzlerce üyenin e-devlet üzerinden istifa etmeye başladığını kamuoyuna duyuruyoruz. Bugün belki bir kartopu gibi görünebiliriz fakat çok yakında çığ gibi büyüyeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.