Euro
8.66
Dolar
7.16
BIST 100
1,492.45
Altın
1,862.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Yalova'da bir grup CHP'li parti üyeliğinden istifa etti

CHP'den istifa eden grup adına basın açıklaması yapan Cavit Kamil Ozman, "Sayın Muharrem İnce'nin kenti Yalova'dan Memleket Hareketi meşalesini yakmak üzere toplandık." dedi.

Sıtkı Yıldız   | 01.02.2021
Yalova'da bir grup CHP'li parti üyeliğinden istifa etti Fotoğraf: Sıtkı Yıldız/AA

Yalova

Yalova'da CHP üyesi bir grup, partinin il başkanlığına istifa dilekçelerini sundu.

Muharrem İnce'nin başlattığı Memleket Hareketi atkılarıyla gelip dilekçelerini teslim eden grup adına il başkanlığı önünde basın açıklaması yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle az sayıda kişiyle geldiklerini belirten Cavit Kamil Ozman, 3 milletvekili ve bir belediye başkanının CHP'den istifa ettiğini hatırlattı.

Ozman, şunları söyledi:

"Birçok defa parti tabanı olarak rahatsızlıklarımızı belirtmemize rağmen genel merkezin bize kulak vermediğini gördük. Dolayısıyla parti içi demokrasi ve Atatürk çizgisinden uzaklaşmış bir parti haline geldik. Tüm bu sebeplerden ötürü Sayın Muharrem İnce'nin öncülüğünde kurulan Memleket Hareketi'ne inanan seçmenler olarak, Sayın Muharrem İnce'nin kenti Yalova'dan Memleket Hareketi meşalesini yakmak üzere toplandık. Bugüne kadar canla başla hizmet ettiğimiz Cumhuriyet Halk Partisinden toplu olarak istifa ediyoruz. Burada bulunmayan yüzlerce üyenin e-devlet üzerinden istifa etmeye başladığını kamuoyuna duyuruyoruz. Bugün belki bir kartopu gibi görünebiliriz fakat çok yakında çığ gibi büyüyeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 452 bini aştı
AB, Rus ve Çin aşılarının alımına açık
Filistin Kovid-19'a karşı toplu aşılamaya şubatın ortasında başlayacak
İsrail medyası: Filistin'e 2 bin doz Kovid-19 aşısı teslim edildi
BioNTech/Pfizer AB'ye 75 milyon ilave aşı sağlayacak

Benzer haberler

CHP Sözcüsü Öztrak: Vefa duygusunu unutup gidenlerin partimize ve partililerimize ettikleri hakaretleri asla unutmayız

CHP Sözcüsü Öztrak: Vefa duygusunu unutup gidenlerin partimize ve partililerimize ettikleri hakaretleri asla unutmayız

Yalova'da bir grup CHP'li parti üyeliğinden istifa etti

Muharrem İnce kuracağı partinin programını yakında açıklayacak

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim güz dönemi dönem sonu sınav sonuçları açıklandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim güz dönemi dönem sonu sınav sonuçları açıklandı
CHP Grup Başkanvekili Özel, üç milletvekilinin CHP'den istifasını değerlendirdi

CHP Grup Başkanvekili Özel, üç milletvekilinin CHP'den istifasını değerlendirdi
CHP'den istifa eden Milletvekili Aksoy: Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün gösterdiği istikametten sapmıştır

CHP'den istifa eden Milletvekili Aksoy: Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün gösterdiği istikametten sapmıştır