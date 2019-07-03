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Politika

'Washington Post, açıkça terör propagandası yapmakta'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "ABD ve AB’nin terör örgütleri listesinde olan bir teröriste sayfalarını açan Washington Post, açıkça terör propagandası yapmakta." dedi.

Ferdi Türkten   | 03.07.2019
'Washington Post, açıkça terör propagandası yapmakta'

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "ABD ve AB’nin terör örgütleri listesinde olan ve ABD yönetiminin başına ödül koyduğu bir teröriste sayfalarını açan Washington Post, açıkça terör propagandası yapmakta ve ABD yasalarını da çiğnemektedir." ifadesini kullandı.

Kalın, yaptığı yazılı açıklamada, Washington Post gazetesinin bugünkü nüshasında, terör örgütü PKK'nın elebaşı Cemil Bayık'ın yazısını yayımlamasını, büyük bir skandal olarak değerlendirdi.

İbrahim Kalın, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"ABD ve AB’nin terör örgütleri listesinde olan ve ABD yönetiminin başına ödül koyduğu bir teröriste sayfalarını açan Washington Post, açıkça terör propagandası yapmakta ve ABD yasalarını da çiğnemektedir. Bunun basın ve ifade özgürlüğü ile izah edilmesi mümkün değildir. Bu durum, El-Kaide yahut DEAŞ terör örgütünün bir mensubuna gazete yazısı yazdırmaktan farksızdır. Bir terör örgütünün başını Kürtlerin temsilcisi gibi göstermek, her şeyden önce Kürtlere yapılmış bir hakarettir. Türkiye, terörün her türüne ve onun destekçilerine karşı kararlılıkla mücadele vermeye devam edecektir."

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