Euro
6.46
Dolar
5.78
BIST 100
98,415.34
Altın
1,489.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri’de Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor. Hayatını kaybeden fikir adamı ve edebiyatçı Nuri Pakdil için Ankara’da Hacı Bayram Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor. Hayatını kaybeden fikir adamı ve edebiyatçı Nuri Pakdil için Ankara’da Hacı Bayram Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Politika

'Türkiye'yi oldukça hassas bir sürecin beklediği ortada'

İYİ Parti'den, ABD ile varılan mutabakata ilişkin, "Türkiye'yi oldukça hassas bir sürecin beklediği ortada. Bu süreçte, iktidarın hatasız bir çizgi izlemesi gerekir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Aybüke İnal   | 19.10.2019
'Türkiye'yi oldukça hassas bir sürecin beklediği ortada'

Ankara

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, AK Parti ve Erdoğan hükümetlerinin bölgedeki politikalarına, özellikle 2011'den itibaren uygulanan Suriye politikalarına itirazların birçok defa dile getirildiği, bu yanlış politikalar nedeniyle Suriye'den Türkiye'ye yönelik tehditlerin ciddi boyutlara ulaştığı iddia edildi.

Bu tehditlerin önüne geçebilmek için yurt dışına asker gönderme tezkeresinin İYİ Parti tarafından desteklendiği belirtilerek, milli güvenliği tehdit eden gelişmelere karşı milli bir duruş sergilendiğine değinildi.

Bugün itibarıyla sürecin yeni bir aşamasına geçildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye ve ABD heyetleri arasında yapılan görüşmenin ardından yayınlanan ortak bildiri metni ve resmi açıklamalarda, birçok belirsizlikle beraber bazı olumlu ilerlemeler de görüyoruz. Türkiye'yi oldukça hassas bir sürecin beklediği ortada. Bu süreçte, iktidarın hatasız bir çizgi izlemesi gerekir. Temennimiz yeni bir hatalar zincirinin başlamamasıdır."

"Bölgesel istikrarın temel şartı Suriye'nin toprak bütünlüğü"

Açıklamada, mutabakat kapsamındaki bölgeler için ABD ile Fırat'ın doğusundaki diğer alan için de Rusya ile müzakere etmenin zorunlu olduğu savunuldu.

"İYİ Parti olarak şimdi, Erdoğan-Putin görüşmesinin sonuçlarını bekleyeceğiz ancak o zaman daha sağlıklı bir tahlil yapmak mümkün olabilecektir." ifadesine yer verilen açıklamada, ABD ve Rusya ile yürütülen müzakerelerin dolaylı da olsa, "terör örgütüyle görüşme" şeklinde değerlendirilmesine yol açacak adımlardan uzak durulması gerektiği vurgulandı.

İYİ Partinin bu noktada gelişmelerin takipçisi olacağının hatırlatıldığı açıklamada, "Tarihe şu notu düşmek isteriz ki güvenli bölge esasen Suriye'nin tamamıdır. Bölgesel istikrarın temel şartı, Suriye'nin toprak ve siyasal bütünlüğüdür. Bunu sağlamak için gereğini yapmak durumundayız." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği belirtilen mektubun "kabul edilebilir olmadığına" da işaret edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Barış Pınarı' kara propogandayı da yendi
Cezayir'de gizli iktidar mücadelesi
Sahanın masaya yansıması: ABD ile mutabakat ve Güvenli Bölge
İngiltere'yi bölecek Brexit anlaşması
Suud medyası PKK yayın organı gibi

Benzer haberler

'Türkiye'yi oldukça hassas bir sürecin beklediği ortada'

'Türkiye'yi oldukça hassas bir sürecin beklediği ortada'

'İktidar Türkiye'nin birlik ve beraberliği için üzerine düşeni yapacaktır'

'Türk topçusu atışa başladığında herkes susar'

İYİ Parti'den Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekat açıklaması

İYİ Parti'den Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekat açıklaması

CHP ve İYİ Parti 'Yargı Reformu Paketi'ni görüştü

CHP ve İYİ Parti 'Yargı Reformu Paketi'ni görüştü