Euro
8.93
Dolar
7.68
BIST 100
1,124.17
Altın
1,860.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beykoz'daki ormanlık alanda yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Bent Yolu Caddesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
logo
Politika

Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın, Borno Eyalet Valisi Babagana Zulum'un konvoyuna düzenlediği terör saldırısını kınadı.

Zuhal Demirci   | 26.09.2020
Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını kınadı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Bu menfur terör saldırısını kınıyoruz. Nijerya halkı ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. 

Borno Eyalet Valisi Zulum'un da içinde bulunduğu konvoy, yerinden edilmiş kişileri karşılamaya giderken Baga bölgesinde Boko Haram'ın saldırısına uğramış, aralarında 7 polis ve 3 askerin bulunduğu 15 kişi saldırıda hayatını kaybetmişti.

Zulum'un yara almadan kurtulduğu saldırıda araçlar da zarar görmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 172 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Entübe durumdaki babasına hasret kalan yoğun bakım hemşiresinden uyarı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 32 milyon 792 bini aştı
'Kovid-19 hastasının canlı canlı boğulduğunu gören bir daha maskesini çıkarmaz'
'Çektiğim acıları yaşamayan bilmez'

Benzer haberler

Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını kınadı

Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun talimatıyla Somalili genç yetenek Abdi Türkiye'ye getiriliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Denizlerimizdeki çıkarlarımızı korumaya sarsılmaz bir inançla devam etmekteyiz

Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde olacak

Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde olacak
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Nijerya'da Borno Valisi'nin konvoyuna Boko Haram saldırısı: 15 ölü

Nijerya'da Borno Valisi'nin konvoyuna Boko Haram saldırısı: 15 ölü