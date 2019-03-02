'Türkiye gücünü sandıktan almasını bilmiştir'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye, ne zaman önüne bir mesele çıksa, ne zaman Türkiye'nin işi bozulmaya kalksa, ne zaman birileri aşına, ekmeğine, işine, siyasetine, milletinin iradesine göz dikmeye kalksa, bunu aşmanın yolu olarak en büyük gücü ve kuvvetini sandıktan almasını, milletin iradesinden almasını bilmiştir ve bu bilinçle yoluna yürümektedir." dedi.

Çelik, Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde düzenlenen mitingde, yeni bir seçim dönemine hızla gidildiğini söyledi. Ülkenin en büyük gücünün seçimler ve sandık olduğunu ifade eden Çelik, "Siyasi tarihimiz bize göstermiştir ki Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi, yepyeni coğrafyalara, mazlum coğrafyalara elini uzatması için ihtiyacı olan tek şey sizlerin desteğidir." diye konuştu.

Bu destekle Türkiye'nin sırtının yere gelmeyeceğini vurgulayan Çelik, Türkiye'nin ufkunun ve önünün açık olduğunu dile getirdi. Çelik, yeni ufuklara yelken açmak için rüzgar ve enerjilerinin tam olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Türkiye, ne zaman önüne bir mesele çıksa, ne zaman Türkiye'nin işi bozulmaya kalksa, ne zaman birileri aşına, ekmeğine, işine, siyasetine, milletinin iradesine göz dikmeye kalksa, bunu aşmanın yolu olarak en büyük gücü ve kuvvetini sandıktan almasını, milletin iradesinden almasını bilmiştir ve bu bilinçle yoluna yürümektedir. Şimdi de etrafımızda terör yoluyla ülkemizin güvenliğini tehdit edenlere karşı en büyük gücü sizin bu birlik ve dirlik gösterinizden alıyoruz. Ekonomimize saldırı yapıldığı zaman, ekonomimize zarar verilmeye çalışılırken işimize, aşımıza, ekmeğimize, milletimizin alın terine göz dikilmeye çalışıldığı zaman bütün bunları bozmak için istikametimizi korumak için yolumuza devam etmek için yine en büyük gücümüz, kuvvetimiz en büyük nimet bildiğimiz şey, sizin verdiğiniz bu destektir. Türkiye üzerine hesap kuranlar, Türkiye'yi tökezletmeye çalışanlar, Türkiye'yi zayıflatmaya çalışanlar pek çok tuzak kurarlar, pek çok engel oluştururlar, pek çok zaaf üretmeye kalkarlar. Ama bir şeyi hesap edemezler, sizin gücünüzü, kuvvetinizi. Sizin bütün engelleri aşan, bütün tuzakları bozan, Türkiye'yi hedeflerine ulaştıran bu büyük iradenizi tahmin edemiyorlar. O sebeple de Türkiye'ye herhangi bir zarar veremiyorlar."

"Önümüzde son derece güzel, parlak ve cazip günler var"

31 Mart seçimlerinde her seçimde olduğu gibi milletin talimatlarını dile getiren vurgulayan Çelik, "Önümüzde son derece güzel, parlak ve cazip günler var." dedi.

Çelik, Türkiye'ye karşı kara propaganda yapanların karamsarlık havası yaymasına bakılmaması gerektiğine işaret ederek hem Türkiye'nin demokrasisini ve gücünü büyüteceklerini hem de kendilerine umut olan mazlum milletlerin umudunu büyütmeye devam edeceklerini anlattı.

Ülkenin geleceği olan gençlere yapılan yatırımın kıymetli olduğunu aktaran Çelik, gençler için de yepyeni projeler ortaya koyacaklarını söyledi. Çelik, Adana, Seyhan ve Türkiye'nin her tarafında, şimdiye kadarki kazanımları, imza attıkları işleri koruyarak yeni kazanımlara ulaşmak, yeni işlere imza atmak için milletin desteğini beklediklerini ifade etti.

Sadece sokakları güzelleştiren bir belediyeciliği değil, kardeşliği, birbirine saygıyı, sevgiyi çoğaltan bir belediyeciliği inşa edeceklerine dikkati çeken Çelik, partililerden sokak sokak, ev ev gezmelerini istedi.

Çelik, Seyhan'da karasızların kararının Ak belediyecilikten ve Fikret Yeni'den yana çevrilmesi, Cumhur İttifakı'nın kazanması için ikna edilmesini isteyerek 31 Mart gecesi Seyhan'da büyük bir zafere imza atacaklarını kaydetti.