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Politika

Temel Karamollaoğlu yeniden genel başkan oldu

Saadet Partisi 7. Olağan Kongresi'nde, oy kullanan 965 delegenin 962'sinin oyunu alan Temel Karamollaoğlu yeniden genel başkan seçildi.

Merve Yıldızalp   | 03.11.2019
Temel Karamollaoğlu yeniden genel başkan oldu Fotoğraf: Raşit Aydoğan/AA

Ankara

Saadet Partisi 7. Olağan Kongresi'nde Temel Karamollaoğlu genel başkanlığa yeniden seçildi.

Ankara Spor Salonu'ndaki kongrede, kayıtlı 965 delegenin tamamı oy kullandı. Üç oyun geçersiz sayıldığı seçimde tek aday olan Karamollaoğlu, geçerli 962 oyun tamamını alarak tekrar genel başkan oldu.


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