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Politika

TBMM'den Ermenistan'a kınama

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları ortak bildiri yayımlayarak, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı.

Sinan Uslu   | 28.09.2020
TBMM'den Ermenistan'a kınama

TBMM

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına ilişkin AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grup başkanvekillerinin imzasıyla ortak bildiri yayımlandı.

Bildiride, "Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partiler olarak, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 28 Eylül'de Yukarı Karabağ'da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek ağır silahlarla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Bu son saldırının, Tovruz'daki saldırılardan sonra Ermenistan'ın bölgede barışın ve istikrarın kalıcı tesisi önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha gösterdiğine dikkatin çekildiği bildiride, şunlar kaydedildi:

"Bizler, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde halkını korumak ve toprak bütünlüğünü tesis etmek amacıyla Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği savunmasını destekliyoruz. 30 yıla yakın süredir Yukarı Karabağ, Ermenistan'ın işgali altındadır. Bu haksız işgalin sona erdirilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve AGİT kararlarına uygun şekilde barışçıl çözüme desteğimizi tekrarlıyoruz. Uluslararası camiayı, bugüne kadar Ermenistan'ın işgali ve sorumsuz saldırıları sebebiyle zarar gören Azerbaycan'ın yanında olmaya davet ediyoruz. Bu vesileyle Gazi Meclisimizdeki siyasi partiler olarak, şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gazilere acil şifa ve can Azerbaycan'a başsağlığı dilerken, milletimizin dayanışma iradesini bir kez daha güçlü bir şekilde vurguluyoruz."

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