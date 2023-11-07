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Politika

TBMM'deki sandalye dağılımı değişti

Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu'nun katılımının ardından AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 264 oldu.

Aynur Ekiz  | 07.11.2023 - Güncelleme : 07.11.2023
TBMM'deki sandalye dağılımı değişti

TBMM

İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu'nun AK Parti'ye katılmasının ardından Meclis'teki sandalye dağılımı değişti.

Hatipoğlu'nun AK Parti'ye katılmasının ardından, İYİ Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 43'e gerilerken, AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 264 oldu.

TBMM'deki sandalye dağılımı şöyle;

Adalet ve Kalkınma Partisi - 264

Cumhuriyet Halk Partisi - 130

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi - 57

Milliyetçi Hareket Partisi - 50

İYİ Parti - 43

Saadet Partisi - 20

Demokrasi ve Atılım Partisi - 15

Yeniden Refah Partisi - 5

Türkiye İşçi Partisi - 4

Hür Dava Partisi - 4

Demokrat Parti - 3

Emek Partisi - 2

Demokratik Bölgeler Partisi - 1

Demokratik Sol Parti - 1

Bağımsız Milletvekili - 1

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