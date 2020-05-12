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Politika

TBMM'deki berber ve kuaförlerde yeni dönem

TBMM'deki berber ve kuaförler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşme sürecinde hizmet vermeye başladı.

Alper Atalay   | 12.05.2020
TBMM'deki berber ve kuaförlerde yeni dönem

TBMM

Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında 21 Mart'tan bu yana kapalı olan Meclis'teki berber ve kuaför salonları, kapılarını yeniden açtı.

Yaklaşık 1,5 aylık aranın ardından belirlenen kriterlere göre hizmet vermeye başlayan berber ve kuaförler, tıbbi maske, siperlik ve koruyucu elbiseyle çalışıyor.

Meclis'teki berber ve kuaför salonlarında online randevu sistemine geçilirken, sosyal mesafenin korunmasından tek kullanımlık ürünlere ve sterilizasyon aletlerinin bulundurulmasına kadar tüm hazırlıklar tamamlandı.

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