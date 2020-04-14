TBMM'de 86 saatlik infaz düzenlemesi mesaisi
AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesini içeren kanunun TBMM Adalet Komisyonu ve Genel Kuruldaki mesaisi 86 saat sürdü.
TBMM
AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesini içeren kanun, TBMM Adalet Komisyonu ve Genel Kurulda 86 saat görüşüldü.
Meclis Başkanlığına 31 Mart'ta sunulan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, Adalet Komisyonundaki görüşmelerine 3 Nisan'da başlandı.
4 Nisan sabahına kadar aralıksız süren görüşmelerde, üç oturumda 18 saat çalışma yürütüldü.
AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesi, komisyondaki yoğun çalışmanın ardından 7 Nisan'da Genel Kurula geldi.
Çalışmalarını hafta sonları dahil 8 gündür aralıksız sürdüren Genel Kurulda, infaz düzenlemesi görüşmeleri kapsamında 7 birleşimde 52 oturum gerçekleştirildi.
Genel Kurul mesaisi 68 saat süren infaz düzenlemesinin, Komisyon ve Genel Kuruldaki görüşmelerinde 1158 sayfa tutanak tutuldu.
Düzenleme, görüşmelerin tamamlanmasının ardından yapılan oylama sonucu kabul edilerek yasalaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.