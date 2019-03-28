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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan 'Recep Gürkan' değerlendirmesi

TBMM Başkanı Şentop, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a ait görüntülere ilişkin, "Böyle bir anlayışı, böyle bir zihniyeti, bilhassa Trakya topraklarından çıkmış olması hasebiyle de üzüntüyle karşılıyorum, kınıyorum, lanetliyorum." dedi.

Cihan Demirci   | 28.03.2019
TBMM Başkanı Şentop'tan 'Recep Gürkan' değerlendirmesi

Tekirdağ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne Belediye Başkanı ve CHP'nin Edirne Belediye Başkan Adayı Recep Gürkan'a ait, sosyal medya ve internette yer alan görüntülere ilişkin, "Böyle bir anlayışı, böyle bir zihniyeti, bilhassa Trakya topraklarından çıkmış olması hasebiyle de üzüntüyle karşılıyorum, kınıyorum, lanetliyorum." dedi.

Eğitim-Bir-Sen tarafından Çerkezköy ilçesinde düzenlenen toplantıya katılan Şentop, Türkiye'nin bekasına zarar gelmemesi için hareket ettiklerini söyledi.

Bu anlayışla hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Şentop, "Bugün bazı haber sitelerine, maalesef Trakya'dan Edirne Belediye Başkanı'nın 15 Temmuz gecesi darbecilerin şerefine kadeh kaldırdığı konuşma ve görüntü düştü. Çok üzücü bir şey." diye konuştu.

Şentop, 15 Temmuz'un bir parti meselesi olmadığını ifade ederek, "15 Temmuz, Türkiye birçok darbe yaşadı, o darbelerden biriydi ama o kadar değildi. 15 Temmuz Türkiye için işgal teşebbüsüydü, sadece darbe değil. Türkiye'nin iddiasını ortadan kaldırmak ve Türkiye'yi daha önce olduğu gibi dışarıdan operasyonlara açık bir ülke haline getirmek için yapılmış bir teşebbüstü. FETÖ'cü hainlerin bir işgal teşebbüsüydü." ifadelerini kullandı.

"Dolayısıyla bunu böyle, içki içerek, kadeh kaldırarak, bir hoşamedi ile karşılayan bir anlayışın, Türkiye'de bu milletin değerlerine saygılı olduğu, bu milletin içinde yaşayan bir unsur olduğu tartışmalıdır." diyen Şentop, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Böyle bir anlayışı, böyle bir zihniyeti, bilhassa Trakya topraklarından çıkmış olması hasebiyle de üzüntüyle karşılıyorum, kınıyorum, lanetliyorum. Bilhassa Rumeli'de büyük göçü, bir istiklal meselesini yaşamış, bu şuura sahip bir gelenek içerisinden gelen insanların yaşadığı bu topraklarda, böyle bir anlayışın bize yabancı olduğunu söylemek isterim."

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