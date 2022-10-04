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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan Dünya Hayvanları Koruma Günü mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sinan Uslu   | 04.10.2022
TBMM Başkanı Şentop'tan Dünya Hayvanları Koruma Günü mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medyada hesabında, Isparta'da kürekle beline vurulması sonucu arka ayakları felç olan ve bakımını TBMM'nin üstlendiği "Dost" isimli köpeği severken fotoğrafını paylaşarak, "Sizleri 'Dost' ile tanıştırayım. İsmiyle müsemma gerçek bir dost. Meclis'teki evinde hepimizin göz bebeği." ifadelerini kullandı.

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