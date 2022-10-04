TBMM Başkanı Şentop'tan Dünya Hayvanları Koruma Günü mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medyada hesabında, Isparta'da kürekle beline vurulması sonucu arka ayakları felç olan ve bakımını TBMM'nin üstlendiği "Dost" isimli köpeği severken fotoğrafını paylaşarak, "Sizleri 'Dost' ile tanıştırayım. İsmiyle müsemma gerçek bir dost. Meclis'teki evinde hepimizin göz bebeği." ifadelerini kullandı.
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Sizleri 'Dost' ile tanıştırayım. İsmiyle müsemma gerçek bir dost…❤️— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) October 4, 2022
Meclis'teki evinde hepimizin göz bebeği... #4EkimDünyaHayvanlarıKorumaGünü pic.twitter.com/PNo5nOeXBx