TBMM Başkanı Şentop'tan Dünya Engelliler Günü mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımlaladı.
TBMM
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Hepimizin yapamadığı bir şey vardır. Aslolan, yapabildiklerimizin anlam sınırlarını genişletmek; iyiye, güzele bir pencere açmak, güneşi içeri alabilmektir." dedi.
Hepimizin yapamadığı bir şey vardır. Aslolan, yapabildiklerimizin anlam sınırlarını genişletmek; iyiye, güzele bir pencere açmak, güneşi içeri alabilmektir. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü azim/kararlılık duygularıyla kutluyor engelli kardeşlerimi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) December 3, 2019
3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan Şentop, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Hepimizin yapamadığı bir şey vardır. Aslolan, yapabildiklerimizin anlam sınırlarını genişletmek; iyiye, güzele bir pencere açmak, güneşi içeri alabilmektir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü azim, kararlılık duygularıyla kutluyor, engelli kardeşlerimi saygıyla sevgiyle selamlıyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.