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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan Dünya Engelliler Günü mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımlaladı.

Adem Balta   | 03.12.2019
TBMM Başkanı Şentop'tan Dünya Engelliler Günü mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Hepimizin yapamadığı bir şey vardır. Aslolan, yapabildiklerimizin anlam sınırlarını genişletmek; iyiye, güzele bir pencere açmak, güneşi içeri alabilmektir." dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan Şentop, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hepimizin yapamadığı bir şey vardır. Aslolan, yapabildiklerimizin anlam sınırlarını genişletmek; iyiye, güzele bir pencere açmak, güneşi içeri alabilmektir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü azim, kararlılık duygularıyla kutluyor, engelli kardeşlerimi saygıyla sevgiyle selamlıyorum."

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