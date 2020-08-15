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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan BAE'ye tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye’yi Arapların işine karışmakla suçlayan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), İslam dünyasının temel meselelerinden Filistin davasına açıkça ihanet ettiğini bildirdi.

İsmail Çimen   | 15.08.2020
TBMM Başkanı Şentop'tan BAE'ye tepki Fotoğraf: Binnur Ege Gürün Koçak/AA

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop,  Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, BAE'ye yönelik tepkide bulundu. 

Türkiye’yi Arapların işine karışmakla suçlayan BAE'nin, İslam dünyasının temel meselelerinden Filistin davasına açıkça ihanet ettiğini vurgulayan Şentop, "Kendi iradesi olmayan kuklaların, Filistin davasının gerçek ve kararlı savunucusu Türkiye’den rahatsız olması tabiidir." ifadesini kullandı.

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