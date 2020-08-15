TBMM Başkanı Şentop'tan BAE'ye tepki
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye’yi Arapların işine karışmakla suçlayan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), İslam dünyasının temel meselelerinden Filistin davasına açıkça ihanet ettiğini bildirdi.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, BAE'ye yönelik tepkide bulundu.
Türkiye’yi Arapların işine karışmakla suçlayan Birleşik Arap Emirlikleri, İslam Dünyasının temel meselelerinden Filistin davasına açıkça ihanet ediyor. Kendi iradesi olmayan kuklaların, Filistin davasının gerçek ve kararlı savunucusu Türkiye’den rahatsız olması tabiidir.— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) August 15, 2020
Türkiye’yi Arapların işine karışmakla suçlayan BAE'nin, İslam dünyasının temel meselelerinden Filistin davasına açıkça ihanet ettiğini vurgulayan Şentop, "Kendi iradesi olmayan kuklaların, Filistin davasının gerçek ve kararlı savunucusu Türkiye’den rahatsız olması tabiidir." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.