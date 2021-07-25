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Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan Astsubay Çavuş Fatih Güney, Ordu-Giresun Havalimanında törenle karşılanıyor.
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Politika

TBMM Başkanı Şentop, yarın Azerbaycan'a gidiyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı'na katılmak üzere yarın Azerbaycan'a gidecek.

Adem Balta   | 25.07.2021
TBMM Başkanı Şentop, yarın Azerbaycan'a gidiyor

TBMM

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki toplantı 27 Temmuz Salı günü gerçekleştirilecek. Toplantıda "Bakü Beyannamesi" imza töreni yapılacak.

Toplantı öncesinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve diğer parlamento başkanları Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek.

Bakü'de ayrıca Haydar Aliyev'in Anıt Mezarı ile Şehitler Hıyabanı'na çelenk koyma törenine katılacak olan Şentop, Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek.

Şentop, 28 Temmuz Çarşamba günü de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile görüşecek.

Türk İş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kabul edecek olan Şentop, perşembe günü Şuşa ve Fuzuli şehirlerini ziyaret ettikten sonra yurda dönecek.

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