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Politika

TBMM Başkanı Şentop İspanya'ya gidiyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, yarın İspanya'ya gidecek.

Sinan Uslu   | 18.09.2021
TBMM Başkanı Şentop İspanya'ya gidiyor

TBMM

Meclis Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, 19-21 Eylül'de İspanya'ya ziyarette bulunacak. Şentop, İspanya'da Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar tarafından karşılanacak. Akçapar, TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti onuruna büyükelçilikte akşam yemeği verecek.

Ziyaretinin ikinci gününde, Küresel Uluslararası İlişkiler Merkezinde (IE) farklı düşünce kuruluşlarından uzmanlar ve IE'nin hocalarından oluşan bir grup katılımcıyla bir araya gelecek olan Şentop, daha sonra İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Meritxell Batet ile görüşecek.

Şentop, Temsilciler Meclisi/Senato AB Karma Komisyonu Başkanı Susana Sumelzo ile Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Pau Mari-Klose ve beraberindeki parlamento heyetini kabul edecek.

İspanya Senato Başkanı Ander Gil ile görüşecek olan Şentop, ardından Granada'ya geçecek.

Meclis Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, ziyaretlerinin son günü olan 21 Eylül'de Granada Ulu Camisi'ni ziyaret edecek ve Müslüman temsilciler ile görüşecek.

Daha sonra karayoluyla Granada'dan Cordoba'ya gidecek olan Şentop ve parlamento heyeti, Cordoba Camisi'ni ziyaret ederek İspanya programını tamamlayacak.

TBMM Başkanı Şentop'un İspanya ziyareti, 1994'ten sonra Meclis Başkanı düzeyinde bu ülkeye yapılan ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Dönemin İspanya Senato Başkanı olan Pio Garcia-Escudero, Mart 2015'te TBMM'de ağırlanmıştı.


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